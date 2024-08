Sestri L. fa festa al Sivori, Risaliti 'come una promozione'

Festa di presentazione della squadra del Sestri Levante ieri sera alla vigilia del secondo anno di Serie C. Tutte le squadre rossoblu, dal settore giovanile alla prima squadra schierate in campo, tifosi già caldi e tanta emozione a rientrare nella "casa dei Corsari" dopo aver giocato tutta la stagione scorsa in altri campi a causa dei lavori di adeguamento risultati più complicati del previsto.

"Dopo un'anno e mezzo di patimento ritorniamo a casa nostra - commenta il presidente Stefano Risaliti -, è come se fossimo stati promossi quest'anno perché la stagione scorsa ci ha costretto a giocare fuori casa tutto l'anno. Tra le 60 società di Lega Pro noi siamo quella meno blasonata ma noi abbiamo un valore forte che è il senso di appartenenza. Saremo umili ma contro tutti non molleremo mai". In panchina un esordiente tra i professionisti, mister Andrea Scotto proveniente dalle giovanili dell'Entella ma con un passato da giocatore nel Sestri Levante: "Ho trovato tantissima disponibilità da parte dei giocatori, un gruppo che mi ha fatto sentire subito a casa. Mi aspetto un campionato difficile ma sono convinto anche io che non regaleremo niente a nessuno" le parole di Scotto.



