Aggredisce fidanzata disabile per strada, arrestato

Picchia la fidanzata disabile per strada ma i carabinieri scoprono che i maltrattamenti andavano avanti da mesi. Per questo un uomo di 40 anni, di origine romena, è stato arrestato nei giorni scorsi.

L'aggressione è avvenuta in pieno giorno non lontano dalla stazione Principe. Un passante ha notato la scena e ha chiamato subito i soccorsi. I militari, intervenuti immediatamente, hanno fermato l'uomo e hanno trovato la donna, 44 anni, sotto choc e con addosso i segni della violenza.

La vittima ha raccontato di aver subito per mesi le botte del compagno, che però non aveva mai denunciato.



