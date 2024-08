Summer Park chiude, 170 mila presenze in poco più di un mese

Si è conclusa domenica 18 agosto l'edizione 2024 del Summer Park Genova, il luna park che ha portato a Ponte Parodi ottanta attrazioni. In quaranta giorni, la "versione estiva" del Winter Park ha registrato 170mila presenze. Il Summer Park è stato a Ponte Parodi a Genova da mercoledì 10 luglio a domenica 18 agosto 2024.

"Il grande successo di presenze - ha detto l'assessore al Commercio e Tradizioni Paola Bordilli - ha confermato la scelta vincente della nostra amministrazione e degli organizzatori sulla rinnovata edizione estiva del Winter Park a Ponte Parodi.

La location di straordinario impatto, le attrazioni innovative, alcune anche a tema acquatico, la vicinanza con il centro storico e i principali flussi turistici hanno rappresentato un mix ideale per l'ottima riuscita della Summer edition, ripresa dopo alcuni anni di stop e con risultati di gran lunga superiori al passato. Il Summer park ha rappresentato quindi una bella novità in termini di offerta di intrattenimento per genovesi e visitatori della nostra città per l'estate 2024 di Genova e, insieme ai giostrai e al mio collega Piciocchi, inizieremo a breve a lavorare già sul Winter Park per le prossime festività natalizie".



