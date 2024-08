"La tariffa troppo alta", cliente picchia tassista a Imperia

Un tassista di Imperia è stato picchiato da un cliente, che considerava troppo alta la tariffa minima notturna di 10 euro. L'aggressione, che si è consumata in piazza Dante, nel posteggio riservato ai taxi, è avvenuta alcuni giorni fa, ma la notizia trapela solo ora.

"Il diverbio è avvenuto prima della corsa - racconta il tassista -. Quindi, non c'è stato neppure il servizio". Dalle parole il cliente, un imperiese che doveva spostarsi in città, è presto passato ai fatti: lo ha prima percosso con una stampella, poi lo ha preso a pugni, facendolo cadere a terra.

"Alcuni agenti della polizia stradale di pattuglia nella piazza sono subito intervenuti in mio aiuto - prosegue - ed hanno chiamato, per competenza, una volante della questura".

Per il tassista si tratta di un brutto ricordo, da dimenticare al più presto. "Non ho sporto denuncia - conclude -.

La polizia comunque è al corrente dell'accaduto. Voglio soltanto archiviare questo spiacevole episodio".



