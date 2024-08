Taglio pini a Brignole, il Comune tira dritto

Nessuna marcia indietro del Comune di Genova sul taglio dei 15 pini dei giardini di Brignole.

L'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente ha confermato la volontà dell'amministrazione ad andare avanti con l'intervento ritenuto "necessario per motivi di sicurezza". La conferma è arrivata stamani nel corso della riunione della consulta del verde che ha visto riunite negli uffici comunali le associazioni ambientaliste, tra cui Italia Nostra e Wwf, i tecnici Aster e lo stesso assessore.

La Rete genovese dei comitati, che nei giorni scorsi ha chiesto al Comune di presentare gli studi legati al taglio e di ripensare le tempistiche dell'intervento in attesa di trovare alternative, ha subito annunciato una manifestazione e sta chiamando a raccolta attivisti e cittadini: "Venite il più presto ai giardini di Via Thaon De Revel" e portare striscioni e cartelli. Il Comune, avendo respinto la richiesta di Italia Nostra di posticipare gli abbattimenti a settembre o di limitare il taglio ai tre pini più malati, ha dato mandato ad Aster di agire e il cronoprogramma parla di un inizio lavori, salvo imprevisti, già questa sera.



