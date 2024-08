Capitaneria blocca in porto cargo Barbados, carenze sicurezza

Il general cargo Wilson Grimsby, 2.500 tonnellate di stazza battente bandiera delle Barbados, è stata sottoposta a fermo amministrativo dal team ispettivo della Guardia Costiera di Genova. Sono già sei le navi fermate su 82 ispezionate nel corso del 2024 Il cargo presentava gravi deficienze nella certificazione di sicurezza, gli equipaggiamenti critici, come il generatore di emergenza e l'alimentazione della pompa incendio e il sistema di gestione della sicurezza di bordo. Inoltre, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, è stato accertato che alcuni componenti dei motori sono risultati privi dei numeri identificativi che garantiscono il rispetto dei parametri ambientali relativi all'emissione in atmosfera degli ossidi di azoto NOx.

Prima di poter essere autorizzata a ripartire, la nave, dopo aver eseguito tutte le riparazioni del caso rettificando le criticità rilevate, dovrà essere sottoposta ad un'attenta verifica da parte delle autorità della propria bandiera e dal registro di classificazione.



