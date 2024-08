Tennis: Aon-Memorial Messina festeggia 20 anni

Edizione da record per l'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina che festeggia 20 edizioni, un compleanno speciale per il torneo internazionale di tennis che si svolgerà a Genova dal 1 all'8 settembre presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. Con i suoi 185mila dollari di Total Financial Commitment si conferma uno dei principali dei tornei italiani dopo gli Internazionali di Roma ma soprattutto con i suoi 20 anni è inserito nella ristretta cerchia dei challenger più longevi in tutto il mondo. Un'edizione 2024, sempre sotto la direzione di Sergio Palmieri, figura illustre del tennis nazionale, che presenterà ai nastri di partenza un top 70, due top 80 e il giapponese Kei Nishikori, già numero 4 del mondo e vincitore di 12 titoli ATP. Nel corso di questi 20 anni sono passati da Genova tanti big del tennis mondiale come Jannik Sinner iscritto al torneo nel 2019, Lorenzo Musetti che partecipò nel 2019, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego vincitore in due edizioni. "Anche in questa edizione il torneo si conferma di altissimo livello - spiega Mauro Iguera, presidente del comitato organizzatore -, ci sono tennisti di primissimo piano a livello mondiale come Nishikori che garantiranno assoluto spettacolo. Inoltre il tabellone principale sarà ulteriormente arricchito grazie ad una Wild Card a disposizione del Comitato Organizzatore mentre due saranno concesse a giocatori indicati dalla FIT. L'obiettivo è avere in campo a Genova altri big che non dovessero proseguire la loro avventura agli US Open che si giocano in contemporanea", conclude Iguera. Un torneo che dunque regalerà tante emozioni ma anche divertimento perché giovedì 5 settembre in programma prima del match serale sul Centrale 'Beppe Croce' super spettacolo con i comici "Ale & Franz e Raul Cremona", artisti di primo piano nel panorama nazionale.



