Ferragosto, Questura dispone massimo impiego personale

Appena terminato in Questura il tavolo tecnico interforze in cui sono state esaminate le priorità operative e indirizzate le maggiori risorse che saranno messe in campo dai diversi Uffici della Polizia di Stato della Provincia, comprese le Specialità, per il Ferragosto, caratterizzato anche quest'anno da un massiccio esodo di persone e dall'afflusso di numerosi turisti. L'obiettivo condiviso è quello di garantire maggiore sicurezza negli orari e quadranti cittadini più sensibili, per frequentazione e aggregazione di persone, perseguendolo in pieno coordinamento con i Comandi delle altre Forze di Polizia e della Polizia locale, in attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, il Piano di sicurezza disposto dal Questore Burdese vede il massimo impiego di personale delle diverse articolazioni della Questura, con un potenziamento di tutte le attività di prevenzione, a partire dalle Volanti, dei servizi investigativi della Squadra Mobile, ma anche dei controlli della Divisione Anticrimine, attivata in questi giorni con maggiore frequenza per liti ed episodi di violenza di genere, di diversa intensità.

Focus sul centro storico dove, nei caruggi come a Sottoripa e via Gramsci, sono state dispiegate anche le moto. Sempre nel centro storico, a regime, prosegue il nuovo modulo operativo interforze che vede un pattuglione congiunto composto da Polizia di Stato - in alternanza con i Carabinieri - Esercito dell'Operazione Strade sicure e Polizia Municipale, battere da fine luglio i vicoli assegnati dal piano coordinato di controllo del territorio. Mirati alle aree e nei giorni della movida serale e notturna, i controlli della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale per frenare la vendita e la somministrazione di alcoolici a minori.

Importante il concorso quotidiano delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, viste in azione la sera di lunedì a Prè e Darsena e ieri pomeriggio e sera in zona Centro, dalla parte alta di via della Maddalena e vico Mele a Sottoripa. Analoghi servizi anticrimine sono in atto a Chiavari e Rapallo. Sul fronte della sicurezza stradale, è stato ampliato il dispositivo della Specialità che garantirà la massima presenza sulle principali arterie stradali ed autostradali interessate dal traffico ferragostano lungo tutta la provincia. La Polizia Ferroviaria ha incrementato i servizi di prevenzione nei luoghi più affollati, con pattuglie in stazione e a bordo treno. In provincia, intensa l'attività di sicurezza ferroviaria lungo la tratta che porta a Santa Margherita - Portofino e Sestri Levante, verso le 5 Terre, sempre molto affollata. La Polizia di Frontiera ha potenziato al massimo presidio e controlli nel Porto di Genova, interessato da un flusso straordinario di passeggeri in partenza e arrivo dai traghetti, compresi imbarchi extraScenghen - previste oltre 12.000 persone il solo giorno di Ferragosto -, per cui sarà supportata da ulteriori rinforzi giornalieri. In ambito aeroportuale, la vigilanza sulla sicurezza dei transiti vedrà dispiegate anche le unità cinofile antisabotaggio. La Polizia Cibernetica assicura il monitoraggio costante della rete e ogni utile supporto in caso di truffe e reati on line.



