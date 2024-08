Possetti, continui attacchi a mezzi per condurre indagini

"Pretendiamo che la legge sia uguale per tutti, come spiega la Costituzione, e che lo Stato se ne ricordi. Invece vanno in scena continui attacchi ai mezzi per condurre le indagini e accertare la verità, in particolare contro le intercettazioni. Basta osservare la nostra vicenda per capire quanto siano importanti per avere giustizia, insieme ad altri strumenti legislativi che non devono essere depotenziati".

Lo ha detto in un'intervista al Secolo XIX Egle Possetti portavoce del Comitato ricordo vittime del Ponte Morandi dei cui mercoledì si celebra il sesto anniversario.

Possetti dice di aver l'impressione "che sia in corso una vera e propria guerra contro mezzi fondamentali per scoprire i crimini, in primis i gravi reati determinati da omissioni e grandi interessi economici. Siamo spaventati dall'idea che certe indagini possano perdere di efficacia. E vorrei che gli accertamenti sul disastro di sei anni fa, sfociati in un dibattimento importantissimo, rappresentassero un monito. La facoltà di condurre approfondimenti da parte della magistratura deve rimanere solida - conclude -: è chiaro che non vanno violati privacy e dati personali, ma sinceramente non mi pare che accada da molto tempo, quando di mezzo ci sono reati compiuti dai cosiddetti colletti bianchi".

Egle Possetti interviene anche sull'arresto e le dimissioni dell'ex Governatore Giovanni Toti: "è vero che Toti era il commissario all'emergenza, ma noi abbiamo avuto rapporti sempre con Marco Bucci, sindaco e poi delegato alla ricostruzione. Come cittadina sento comunque di poter esprimere una considerazione: quando emergono episodi così gravi, confermati da più giudici.

Il mio primo pensiero è che le decisioni delle toghe non possono essere state prese a cuor leggero - ha concluso -. Un po' mi sconcertano i continui attacchi ai magistrati. E su altri aspetti resto basita".



