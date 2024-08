Detenuta tenta suicidio impiccandosi, salvata in extremis

Una detenuta 26enne nel carcere di Genova Pontedecimo ha tentato di togliersi la vita impiccandosi nel bagno della cella ed è stata salvata in extremis dalla polizia penitenziaria. Lo riferisce il segretario regionale del sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria Fabio Pagani evidenziando come gli agenti abbiano "evitato il sessantaseiesimo suicidio nelle carceri italiane da inizio anno".

"La scorsa notte la detenuta con fine pena settembre 2026 per reati di rapina e omicidio colposo è stata salvata in extremis dal soffocamento per impiccagione - riporta il segretario - la giovane ha tentato di impiccarsi con una maglia chiudendosi in bagno sotto la doccia, ma la poliziotta non ricevendo alcuna risposta dalla detenuta , senza alcuna esitazione si è precipitata all'interno della cella riuscendo a trarre in salvo nell'immediato la giovane e allertando i soccorsi".

La donna è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, attualmente è ancora ricoverata , ma fuori pericolo di vita, probabilmente sarà presa in carico dal reparto di Psichiatria.



