Calcio: Sampdoria; Pirlo, 'società ha fatto squadra di livello'

La Sampdoria alza l'asticella perché Pietro Accardi, salito da poche settimane sul ponte di comando dell'area tecnica, ha saputo piazzare colpi di primo piano per la cadetteria come gli attaccanti Massimo Coda e Gennaro Tutino. "La proprietà ha fatto una squadra di alto livello con elementi di spessore che sanno come si riesce a vincere un campionato di serie B, ora spetta a noi fare un grande lavoro sul campo. Presidente e direttore hanno fatto benissimo con giocatori di grande qualità, anche come struttura ed esperienza. È cambiata la squadra e c'è un bell'ambiente. La responsabilità? La sentiamo ed è giusto che ci sia. Sappiamo benissimo quale deve essere il nostro obiettivo", evidenzia l'allenatore Andrea Pirlo che si aspetta già domani una risposta dai suoi ragazzi nella sfida al Ferraris di Coppa Italia contro il Como.

"È una partita importante, affrontiamo infatti una squadra di Serie A che si è attrezzata moltissimo in questo mercato e ne sappiamo benissimo il valore - commenta -. Sarà un test utilissimo e di valore ma per quanto ci riguarda dovremo giocare al massimo senza avere paura". E vincere vorrebbe dire regalarsi il derby nei sedicesimi di Coppa Italia a fine settembre contro il Genoa che ha battuto la Reggiana ieri sera (1-0).



