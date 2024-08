Antincendio boschivo, parte 'reclutamento' volontari Aib

'Perché arrivare per primo è un atto di coraggio. Volontario': questo lo slogan della nuova campagna di promozione del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo Val Petronio, creata dal Comune di Sestri Levante con il patrocinio dei Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia.

Le attività sono svolte in coordinamento con la Regione Liguria, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la squadra sarà composta da volontari. Possono entrare a farne parte tutti i cittadini a partire dai 16 anni di età. L'inserimento nel Gruppo è subordinato all'accertamento medico dell'idoneità fisica al servizio Aib. Una volta verificata l'idoneità, i volontari partecipano a corsi di formazione specifici per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, organizzati da Regione Liguria, e vengono dotati di attrezzature e necessari per svolgere le attività operative.



