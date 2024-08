Guasto sul volo Genova-Roma, l'aereo torna al Colombo

Un volo Ita Airways appena partito da Genova per Roma ha dovuto fare rientro all'aeroporto ligure per un guasto. È accaduto stamane al volo decollato intorno alle 7 per la capitale. Dopo pochi minuti il comandante si è accorto di una anomalia, ha segnalato ai controllori il problema ed è tornato al Cristoforo Colombo dove erano state predisposte nel frattempo le misure di emergenza vicino alla pista.

L'atterraggio è avvenuto senza problemi e i passeggeri sono stati portati a Linate dove sono stati imbarcati su un volo per Roma.



