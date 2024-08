Toti, dimissioni per evitare muro contro muro su pelle di liguri

"La decisione di dimettermi non è stata dettata da alcun isolamento politico, non c'è stato alcun isolamento politico, anzi grazie a chi mi ha fatto sentire grande vicinanza come Salvini, Nordio, Santanché. Sicuramente, con l'avvocato Savi, se avessimo fatto ricorso in Cassazione, lo avremmo fatto anche contro la seconda ordinanza, però sarebbe stato un muro contro muro che mi avrebbe sì martirizzato, ma la procura non avrebbe cambiato posizione, avremmo combattuto una battaglia sulla pelle della Liguria". Lo ha detto Giovanni Toti durante la conferenza stampa dopo l'incontro con i rappresentanti della sua lista a Genova.

Toti ha aggiunto: "Abbiamo deciso che la cosa più logica era dare la parola ai liguri, e non ci siamo messi di traverso neppure sul giudizio immediato, che complicherà la vita a noi e ai magistrati. Io continuo a dire che ho capito quali sono i reati che mi vengono imputati ma non penso di essere colpevole, quindi la cosa migliore è incontrarci in un'aula di giustizia dove davanti a giudizi terzi ognuno dirà la sua".



