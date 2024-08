Erg chiude il semestre con ricavi pari a 386 milioni

Erg chiude il primo semestre con ricavi adjusted pari a 386 milioni, in lieve aumento rispetto al primo semestre 2023. Il risultato netto di gruppo adjusted è pari a 106 milioni, in diminuzione rispetto ai 114 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso.

Il margine operativo lordo adjusted si attesta a 281 milioni (+4%). Nel secondo trimestre i ricavi adjusted sono pari a 168 milioni, in aumento rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso. I ricavi del primo semestre sono in aumento, principalmente a seguito del contributo derivante dalla maggiore capacità in esercizio in parte compensato dai minori prezzi di vendita, inferiori rispetto al primo semestre 2023. I maggiori volumi di produzioni sono stati in parte compensati dai minori prezzi di mercato, sensibilmente inferiori rispetto al primo semestre 2023. Nel primo semestre, gli investimenti sono stati pari a 444 milioni.

"Nel secondo trimestre il margine operativo lordo è in crescita grazie principalmente al contributo dei nuovi assets, tra cui i primi progetti di repowering in Italia e i nuovi impianti in Francia, Spagna e Stati Uniti, quest'ultimi consolidati a partire dall'1 aprile 2024", afferma Paolo Merli, amministratore delegato di Erg. "Prosegue - aggiunge - lo sviluppo del nostro portafoglio in linea con il nuovo Piano Industriale con quasi 500 Mw di capacità installata entrati in servizio nel periodo, che diventeranno 600 Mw entro la fine dell'anno con il completamento di tre parchi in costruzione in Italia, Francia e Germania. A fronte dei risultati del semestre confermiamo le guidance per l'intero anno con Ebitda atteso nel range 520 - 580 milioni di euro, investimenti tra 550 e 600 milioni e indebitamento finanziario netto tra 1.750 e 1.850 milioni".



