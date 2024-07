Il porto di Genova si prepara ad accogliere super portacontainer

I vertici dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e della capitaneria hanno svolto un sopralluogo tecnico nel canale di calma del bacino storico di levante del porto di Genova per valutare le infrastrutture e le misure necessarie a garantire la sicurezza della navigazione per le super portacontainer con dimensioni fino ai 400 metri di lunghezza.

Presenti il commissario straordinario Massimo Seno, il commissario straordinario aggiunto Alberto Maria Benedetti, accompagnati dal direttore marittimo della Liguria e momandante del porto di Genova, ammiraglio ispettore Piero Pellizzari, che hanno svolto a bordo della motovedetta CP 288 il sopralluogo tecnico alle aree portuali del capoluogo ligure, dal ramo della navalmeccanica a levante fino al terminal contenitori di Genova Pra'.

La visita, alla quale hanno preso parte anche il segretario generale dell'Autorità portuale Paolo Piacenza e il direttore Pianificazione e Sviluppo Marco Sanguineri, è stata l'occasione per valutare a colpo d'occhio gli attuali assetti e gli interventi infrastrutturali necessari per irrobustire la connettività sui quattro assi portanti della logistica, quello marittimo, ferroviario, stradale e digitale.



