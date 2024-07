In Piemonte primo caso di Peste suina in allevamento suinicolo

In Piemonte, a Trecate (Novara), è stato segnalato e confermato un caso di Peste suina africana in un allevamento suinicolo. Lo riferisce l'Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Secondo l'aggiornamento dei dati al 28 luglio, per quanto riguarda i cinghiali ci sono sei casi in più in Liguria, dove il totale è di 1.004. In Piemonte il conteggio resta fermo a 661 e tra le due regioni si contano quindi 1.665 positività.

Con la positività presso l'allevamento di Trecate diventano 157 i comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste suina africana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA