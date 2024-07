Congelata nuova ztl in centro, non si parte il 1 agosto

Non partirà il 1 agosto, come annunciato, il progetto di estensione ai giorni feriali della Ztl di via Roma e via XXV Aprile, in centro città, annunciato dalla giunta Bucci insieme all'attivazione di alcuni stalli "kiss & shop".

"La Ztl non sarà applicata fino a quando non saranno definite e messe a regime soluzioni alternative per la sosta a tempo determinato", ha detto il vicesindaco Pietro Piciocchi rispondendo in consiglio comunale a due interrogazioni di Nicholas Gandolfo (Lista Toti) e Claudio Villa (Pd). Nei giorni scorsi le associazioni di categoria del commercio aveva alzato gli scudi contro l'ipotesi di nuove limitazioni del traffico nel 'salotto buono' dello shopping cittadino e avevano annunciato una manifestazione proprio per il 1 agosto.

"Il progetto non partirà il 1 agosto - ha aggiunto Piciocchi - perché c'è stato un lavoro di ascolto delle categorie, l'impegno che l'amministrazione si è presa è di non attivare il nuovo sistema prima di pianificare le alternative". E' stato aperto un tavolo per trovare anche soluzioni sul lungo periodo.

"Non è un segreto che vogliamo riprendere in mano il progetto del parcheggio interrato in piazza Dante", ha concluso Piciocchi.



