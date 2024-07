Santa Margherita bus gratis in agosto per ragazzi 14-16 anni

Anche i ragazzi di 14-15-16 anni residenti a Santa Margherita Ligure viaggeranno gratis sui mezzi Amt per il mese di agosto. L'amministrazione del comune del Tigullio, in collaborazione con Amt ha esteso la gratuità sui trasporti pubblici ai giovani nati tra l'1 settembre 2008 e il 31 agosto 2010, residenti in città. La gratuità sarà valida fino al 10 settembre. Ogni ragazzo riceverà le istruzioni di come beneficiare della gratuità direttamente a casa.

Santa Margherita Ligure ha già da tre anni, ancora prima del provvedimento di Amt, garantito i mezzi gratuiti a una parte dei suoi cittadini, gli over 70.



