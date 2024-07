Consiglio Liguria approva rendiconto, risultato positivo 696 mln

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato il rendiconto di esercizio 2023 con 17 voti favorevoli, l'intero centrodestra, e 12 contrari, centrosinistra e M5S. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è positivo ed è pari a 696 milioni. "Regione Liguria ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, sia in termini di obbligo costituzionale dell'equilibrio di bilancio, sia in termini di investimenti. - sottolinea il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana -Come ogni anno l'approvazione del rendiconto rappresenta la verifica dell'azione regionale attraverso il confronto fra le previsioni del bilancio ed i risultati definitivi conseguiti a seguito dell'attività amministrativa. Venendo all'analisi del quadro d'insieme del rendiconto 2023, esso permette di rilevare che sono state accertate entrate per complessivi 5 miliardi e 630 milioni di euro e registrati impegni di spesa per 5 miliardi e 543 milioni di euro. Il totale delle risorse impegnate per spesa corrente risulta essere di 4.434 milioni di euro, di cui 23,9 milioni relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

"In merito alla spesa sanitaria, che rendiconta 3.682 milioni di spesa corrente - rimarca Piana - sono state previste risorse autonome regionali per 3,3 milioni di euro finalizzate, tra l'altro, a indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni, o che hanno bisogno di assistenza sanitaria di base e accesso ai LEA in favore dei cittadini italiani senza fissa dimora e, in ultimo, ad interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Per il settore sociale, su un totale di spesa corrente rendicontata di 123 milioni di euro, Regione Liguria ha dedicato risorse proprie per 30 milioni di euro, tra cui 15,5 milioni di euro destinate al fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità e 13,6 milioni circa alle politiche sociali".

"Un'opposizione senza argomenti vota contro un assestamento che investe sul territorio ligure senza suddividere le risorse tra i vari assessorati, in una Regione dove i progetti vanno avanti, come dimostra la variante urbanistica del Comune di Taggia per il nuovo ospedale del Ponente", replica la consigliera della Lista Toti Liguria Chiara Cerri. "Quando il centrosinistra governava la Liguria aveva talmente passione per i poveri che è riuscito a farli aumentare", interviene il consigliere di Forza Italia Angelo Vaccarezza ricordando "il peso della cartolarizzazione da 150 milioni su Arte per gli investimenti 'finti' sulla sanità, noi con 150 milioni abbiamo demolito la diga di Begato, a voi piace il modello Scampia, sono orgoglioso di come abbiamo migliorato la Liguria". L'assestamento stanzia ulteriori 500mila euro per borse di studio per la spesa relativa ai contributi di iscrizione e frequenza scolastica sostenuta dalle famiglie liguri, 300mila euro per interventi diretti o indiretti a sostegno delle fasce deboli, 100mila euro al fondo regionale per le politiche sociali, ripristina il cofinanziamento regionale per l''attuazione del complemento regionale per lo sviluppo rurale con 4 milioni di euro, prevede 400mila euro per interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, continua a investire con 326mila euro sulla cultura, sullo spettacolo dal vivo e di interesse regionale, prevede il riconoscimento della Regione Liguria alla strategicità della manifestazione audiovisiva 'Portofino Days', prevede 273mila euro su varie attività come quelle per la scuola interregionale di polizia locale, la tutela dei consumatori, attività sportive, promozione dei prodotti tipici e treni storici, eroga 50 mila euro per il trasporto scolastico nelle aree interne . Le nuove assegnazioni di fondi vincolati riguardano in particolare il settore della tutela della salute (85,4 milioni di euro), della protezione civile ed emergenze (74,6 milioni di euro), dello sviluppo economico e competitività (7,5 milioni) e delle politiche sociali (2,9 milioni).



