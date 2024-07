Un murales per ricordare Leo morto nell'esplosione a Molini

'Un muro per Leo' è il titolo del murales scoperto a Riva Ligure (Imperia) per ricordare Leonardo Franza, 20enne morto alla vigilia della notte di Halloween nell'esplosione dell'alloggio di Molini di Triora in alta Valle Argentina dove si era recato con una comitiva di cinque amici, quattro dei quali vennero ricoverati in gravi condizioni all'ospedale genovese di Villa Scassi.

L'opera, che sorge nel sottopasso all'incrocio tra via Garibaldi e via Caravelle, è stata realizzata dall'artista e pittore Max Petrone su iniziativa degli amici e della famiglia.

"Un punto di ingresso e di uscita dal paese - ha detto il sindaco di Riva Giorgio Giuffra, davanti a decine di intervenuti -. Questa non vuole essere una commemorazione, ma una festa. Ed è bello vedere tutta questa gente".

L'inchiesta sull'esplosione di Molini si è chiusa, lo scorso maggio. Con le accuse di crollo e disastro colposi, omicidio e lesioni colposi il pm Maria Paola Marrali ha indagato Matteo Emanuelli, 30 anni, fratello di Marta (la cui famiglia era titolare dell'abitazione), quest'ultima fidanzata della giovane vittima, assieme a lui al momento della tragedia.



