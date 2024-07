Toti, Claudio Scajola 'siamo in eccezionalità che va risolta'

"Sono contro i processi di piazza, contro le dichiarazioni estrapolate, che poi non rendono la realtà. Siamo in una situazione di eccezionalità che non può durare e va risolta, indipendentemente dal fatto che ci sia fondatezza delle accuse". Lo ha detto il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola, stamani a margine della riunione del Consiglio provinciale, intervenendo sulla situazione che si è venuta a creare in Regione Liguria con la nuova misura cautelare ai domiciliari nei confronti del presidente Giovanni Toti.



