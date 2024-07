Sanità, nel 2028 il nuovo ospedale del Ponente ligure a Taggia

Nella primavera del 2025 sarà individuata la miglior offerta e firmato il contratto per realizzare il nuovo ospedale unico del Ponente ligure a Taggia (Imperia) per arrivare alla consegna del progetto definitivo a inizio 2028. È la tabella di marcia illustrata dagli assessori regionali alla Sanità e all'Urbanistica, Angelo Gratarola e Marco Scajola, secondo cui "l'approvazione delle varianti alla Valutazione ambientale strategica (Vas) da parte del Comune di Taggia è un passo avanti per realizzare la nuova struttura sanitaria, che sorgerà sul territorio comunale a nord della stazione ferroviaria".

"Siamo di fronte a un passaggio fondamentale - commenta Scajola -. Attraverso i nostri uffici abbiamo supportato concretamente il Comune di Taggia per arrivare al risultato che rappresenta un passo avanti cruciale nella realizzazione del nuovo ospedale. Quanto deliberato dal Consiglio comunale passerà ora nuovamente in Regione Liguria per l'approvazione definitiva ed entro i primi mesi dell'autunno avremo un quadro completato.

Grazie alle modifiche inserite avremo una struttura più sicura sotto il profilo idraulico, geologico e sismico, più confortevole per quanto riguarda l'acustica, l'elettromagnetismo e l'ambiente in generale".

"Si tratta di un ulteriore passaggio importante per il rinnovo dell'edilizia sanitaria ligure che passa anche attraverso l'ospedale unico del Ponente - sottolinea Gratarola - Quanto approvato dal Comune di Taggia rappresenta la nuova tappa di un percorso che porterà alla sua costruzione. Avremo un polo sanitario di assoluto livello che sarà inserito perfettamente all'interno del sistema provinciale imperiese e che garantirà cure di prim'ordine ai cittadini".

Tra le opere previste: la realizzazione di un collegamento pubblico leggero del nuovo ospedale con la stazione ferroviaria, la realizzazione di una viabilità ciclopedonale di collegamento del nuovo ospedale con l'area della stazione ferroviaria e con il centro abitato e l'istituzione di una linea Tpl dedicata.





