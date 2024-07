Marittimo picchiato per rapina, coppia arrestata

Un pestaggio brutale per rapinare un marittimo. Calci e pugni per portare via portafoglio e cellulare. Gli autori dell'aggressione, un uomo e una donna di 45 anni, sono stati arrestati dai carabinieri.

La rapina è avvenuta il 12 luglio. Vittima un marittimo genovese di 35 anni. L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stato avvicinato dalla coppia (lei italiana, lui marocchino) con una scusa. Poi hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni. La vittima è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Galliera. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza grazie alle quali sono risaliti agli autori dell'aggressione.



