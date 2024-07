'Mafia e porti', con Libera focus su scali liguri a Sestri L.

'Mafia e porti: la via del mare': questo il titolo della prima uscita organizzata per sabato 27 luglio dal presidio Nicholas Green di Libera in collaborazione con l'Associazione Amici del Leudo di Sestri Levante e che consiste in una traversata sul leudo 'Nuovo Aiuto di Dio', ultimo della gloriosa storia di mare che vide protagoniste queste imbarcazioni per il trasporto di vino e formaggio dalle isole. Una giornata nel golfo Tigullio con intervento di Marco Antonelli, ricercatore e volontario per Libera Università che approfondira' il tema degli interessi della mafia nei porti italiani, con particolare focus sui porti liguri. L'iscrizione all'iniziativa è gratuita , la prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il 24 luglio direttamente alla mail: presidiogreen.libera@gmail.com.



