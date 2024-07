IA e premio giornalistico a Rapallo per 'Tigullio Expo'

Un incontro sull'intelligenza artificiale, approfondimenti letterari e di primo soccorso, la consegna del premio giornalistico dedicato a Emilio Carta e l'inaugurazione di un nuovo defibrillatore posizionato in piazza Cavour oltre agli stand che animeranno il lungomare. Tante le iniziative previste a Tigullio Expo evento organizzato a Rapallo dall'Associazione Il Cuore in programma quest'anno dal 9 al 13 agosto.

"Eccoci alla 23° edizione - ha detto Mauro Barra, presidente dell'Associazione il Cuore - un'esposizione in cui la dimensione locale e quella nazionale convivono: le eccellenze dell'artigianato e dell'enogastronomia, la promozione turistica, le energie alternative e il risparmio energetico". La manifestazione ha il supporto e il patrocinio del comune di Rapallo e di varie realtà cittadine.



