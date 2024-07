Dipendente Rfi ruba 80 chili di rame per rivenderlo, arrestato

Un dipendente di Rete Ferroviaria Italiana in servizio nel Ponente ligure è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Ventimiglia che lo ha sorpreso mentre stava vendendo 80 chilogrammi di trecce di rame rubato da depositi e cantieri di Rfi all'ignaro titolare di una azienda. L'arresto è avvenuto al termine di un'indagine coordinata dalla Polfer presso le aziende di recupero metalli nell'ambito dell'operazione straordinaria di controllo battezzata 'Oro Rosso'.

È risultato che l'operaio da diverso tempo cedeva a titolo oneroso ingenti quantitativi di rame per un valore di svariate decine di migliaia di euro. Sono così scattati i servizi di vigilanza e appostamento nei confronti dell'uomo, arrestato in flagranza. Sono ora in corso accertamenti volti a quantificare l'intero ammontare del rame sottratto e la sua provenienza.





