Calcio: Manfredi risponde a esposto Cellino, "noi in regola"

"Siamo pienamente consapevoli di aver seguito scrupolosamente ogni indicazione e norma in merito muovendoci nel rispetto più assoluto delle limitazioni imposte.

Questo modus operandi è stato peraltro già applicato dal nostro club durante la precedente sessione di mercato trasferimenti".

Lo ha dichiarato con una nota ufficiale il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi dopo che l'operatività sul mercato estivo per il club blucerchiato era stata messa in dubbio da un esposto del presidente del Brescia Cellino che si era espresso contro il mercato non solo della Sampdoria ma anche dello Spezia e della Juve Stabia.

La Sampdoria infatti, come già accaduto per il mercato del gennaio scorso è obbligata a seguire alcune regole precise dopo che il tribunale di Genova aveva dato il via libera alla composizione negoziata della crisi permettendo così ai blucerchiati di non fallire lo scorso anno.

Per questo i blucerchiati sono obbligati a chiudere il mercato in attivo ma nei giorni scorsi era arrivato in Lega B l'esposto in particolare per due operazioni: il riscatto di Leoni e quello di Pedrola effettuati secondo Cellino, a giugno e dunque prima dei tempi previsti.

In seguito all'esposto al momento la Sampdoria non ha ancora potuto depositare in Lega gli ultimi contratti effettuati.

"È importante sottolineare come U.C. Sampdoria, sotto la nuova proprietà abbia rafforzato i processi di governance e si sia dotata dei più stringenti presidi di controllo - ha aggiunto Manfredi -. Ogni attività viene attentamente e preventivamente sottoposta al parere dell'ufficio legale della società, garantendo così la massima trasparenza e correttezza".

"Purtroppo, al contempo, constatiamo le continue ed evidenti azioni di disturbo che da parte di soggetti terzi si manifestano fuori dal campo. Qualora dovessimo subire danni relativi alla nostra corretta operatività, non esiteremo a far valere i nostri diritti nelle sedi opportune" ha concluso Manfredi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA