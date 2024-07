Allerta in Liguria per il caldo, 'bollino arancione'

Continua l'ondata di caldo sulla Liguria e aumenta il rischio collegato ai dati climatici (temperatura e umidità): il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore, infatti, segnala per la città di Genova una condizione bioclimatica di allerta (Livello 2 - codice arancione) per oggi mentre per domani il codice sarà giallo. Nuovamente arancione quello di mercoledì 24 luglio.

"Considerato il peggioramento delle condizioni bioclimatiche che vede per la giornata di oggi e di mercoledì una condizione di allerta e bollettino di colore arancione - ha detto l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola - per l'area metropolitana genovese, quella a maggior rischio di eventi avversi per ondate di calore, sono stati attivati i protocolli di protezione per i soggetti più suscettibili, come anziani fragili e persone con polipatologie croniche. Grazie alla rete di protezione attiva nella Regione Liguria, vengono monitorate costantemente le condizioni di rischio ma è fondamentale ricordare, ancora una volta, l'importanza di adottare misure personali di contrasto alle ondate di calore che possono limitare gli effetti, in particolare sulle persone anziane e quelle più fragili": "Occorre prestare attenzione alle condizioni bioclimatiche di oggi - sottolinea Ernesto Palummeri, responsabile per Alisa del centro per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore - e dei prossimi giorni e proteggere i soggetti suscettibili alle ondate di calore, come ad esempio gli anziani e coloro che sono affetti da deterioramento cognitivo. È importante, tra l'altro, monitorare il loro stato di idratazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità".



