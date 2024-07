Con la fascia Regione commemora Rsi, caos in consiglio Liguria

Caos in consiglio regionale sulla fascia istituzionale di Regione Liguria presa dal consigliere di forza Italia Angelo Vaccarezza per una commemorazione della repubblica di Salò avvenuta il 14 luglio su monte Manfrei, nel savonese .

Dopo i chiarimenti chiesti dall'opposizione al presidente del Consiglio Vaccarezza ha provato a discutere del tema ma i consiglierei di opposizione non hanno voluto che intervenisse.

La possibilità d'intervento di Vaccarezza è stata messa ai voti ma l'opposizione ha protestato tanto vivacemente che il presidente Medusei ha detto, rivolgendosi loro: "Colleghi come siete antidemocratici, mi sorprendo". I consiglieri di opposizione a quel punto hanno iniziato a ridere e il presidente del Consiglio ha tolto la seduta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA