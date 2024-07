Servizio sanitario, Gratarola 'sanità ligure capace di risposte'

"Ancora una volta, nonostante i vani tentativi di strumentalizzazione politica, Regione Liguria ottiene dal Ministero della Salute punteggi al di sopra della soglia di adempienza in tutte e tre le aree di assistenza e con una crescita ulteriore rispetto agli ultimi report: l'area della prevenzione collettiva e sanità pubblica, l'area distrettuale e ospedaliera". Così l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito al rapporto del ministero della Salute, intitolato 'Nuovo sistema di garanzia (Nsg) per i risultati dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)' e relativo al 2022, che ha promosso la Liguria a pieni voti.

"La sanità ligure si conferma ancora una volta capace di dare risposte concrete ai cittadini, inserendosi tra le Regioni che hanno raggiunto la sufficienza nella capacità di garantire pienamente ai cittadini i livelli essenziali di assistenza - ha concluso Gratarola -. Il risultato poi è particolarmente soddisfacente se si considerano i bisogni della popolazione ligure, tra le più anziane d'Europa, che richiede un'attenzione particolare nella presa in carico ai fini dell'assistenza".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA