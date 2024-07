Pnrr, a Villa Gruber entrano nel vivo i lavori per nuovo nido

Stanno entrando nel vivo i lavori di riqualificazione della palazzina Liberty di Villa Gruber, nel quartiere di Castelletto, che ospiterà un nuovo nido d'infanzia capace di accogliere un totale di 60 bimbi tra i 3 mesi e i 3 anni. Questa mattina il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi e l'assessore alle Politiche dell'istruzione 0-6 Marta Brusoni hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere.

"Restituire alla fruizione pubblica, e in particolare al mondo della scuola, la palazzina Liberty di Villa Gruber è un obiettivo a cui abbiamo cominciato a lavorare ormai diversi anni fa - spiega Piciocchi - Si tratta di un intervento molto ambizioso, condotto passo dopo passo in linea con le indicazioni fornite dalla Soprintendenza, per tutelare e valorizzare al meglio le peculiarità di un complesso di altissimo valore storico e architettonico. Dopo alcuni decenni di abbandono, l'edificio diventerà uno degli asili nido più belli di Genova e del Paese, con 60 posti per i bimbi dagli 0 ai 3 anni".

"Villa Gruber è uno dei parchi urbani più belli di Genova, un valore aggiunto per il nuovo asilo nido che avrà una sede unica per storia e fascino - ha detto Brusoni -. Non vediamo l'ora che il sogno a cui l'Amministrazione ha lavorato tanto diventi realtà, per regalare alla Città un luogo finalmente rinnovato e pieno di vita».

L'intervento è stato finanziato con oltre 3,8 milioni di euro di fondi pubblici - di cui circa 1,4 milioni di euro di fondi Pnrr, 2,15 milioni di fondi dl 50/2022, 140 mila euro dal Fondo Opere Indifferibili e altrettanti stanziati dal Comune di Genova



