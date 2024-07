Addio a Jasmine, la bimba morta affogata in una piscina

Ultimo saluto alla piccola Jasmine morta affogata nella piscina di un centro estivo. La cerimonia con rito musulmano è stato celebrato oggi alle 14 dall' Imam e con un solo intervento del sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas che ha presenziato con il sindaco di Sesta Godano, comune dove Jasmine Mekkaoui è morta. Impietriti il papà, la mamma e i cinque tra fratelli e sorelle: "per loro rivolgiamo preghiere - ha detto il sindaco - affinché possano avere la forza di portare questo enorme dolore. La cittadinanza era, prima di questa tragedia e a maggior ragione adesso, vicina alla famiglia".

"Il centro estivo continuerà la sua attività con i 25 bambini che con Jasmine stavano trascorrendo giornate gioiose - ha detto il sindaco a margine della cerimonia - Le indagini faranno il loro corso ma io spero che non si debbano condannare a priori persone che dedicano il loro tempo alla ricreazione dei bimbi".

La procura ha infatti iscritto nel registro degli indagati cinque persone tra operatori e animatori. La salma dopo il breve rito è stata tumulata nel cimitero di Riva Trigoso.

Durante i funerali, in virtù del lutto cittadino proclamato del sindaco i negozi hanno abbassato le saracinesche.



