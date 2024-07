Stazione ferroviaria Sestri Levante compie 100 anni

Compie cento anni la stazione ferroviaria di Sestri Levante e per l'occasione sono stati programmati diversi eventi presentati questa mattina dall'assessore regionale al turismo Augusto Sartori e dagli amministratori sestresi. La prima stazione sestrese in legno fu realizzata a novembre del 1870, fungeva da capolinea tra Genova e Sestri Levante e si trovava a mare della via Aurelia. Poi nel 1924 l'immobile per favorire un traffico ferroviario fu spostato a monte ed entro' in servizio l anno successivo.

Per il centenario è stato allestito un modello visitabile così come un treno storico e il 27 luglio alle ore 11 con la fanfara dei Bersaglieri di Asti saranno ufficialmente aperti i festeggiamenti.



