Mons. Tasca, non vengano meno i contributi dell'8x1000

Y7L "C'è purtroppo ancora poca conoscenza e molta diffidenza, resta fondamentale perseverare con l'informazione e la sensibilizzazione affinché non venga meno un così indispensabile contributo". È questo, in sintesi, il messaggio che mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, affida alle colonne de Il Cittadino per sensibilizzare le persone a firmare per l'8 per 1000 alla Chiesa cattolica. I fondi dell'8x1000, infatti, si stanno riducendo, anno dopo anno.

Da una parte, il calo era previsto perché quest'anno sono stati ricevuti i proventi del 2021 condizionati dalla pandemia di Covid 19. Dall'altro, il rischio è che sempre meno persone decidano di devolvere il proprio 8x1000 alla Chiesa cattolica.

Quest'anno la diocesi di Genova ha ricevuto dalla Cei 1.248.204 euro per interventi caritativi, 1.311.688 euro per le esigenze di culto e la pastorale e 1.019.405 euro per il restauro e la conservazione dei beni culturali.



