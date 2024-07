Sanità, Regione Liguria proroga di un anno le graduatorie oss

Per risolvere il problema della carenza di personale nella sanità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità la proposta di legge che proroga di un anno l'efficacia delle graduatorie a tutt'oggi vigenti per l'assunzione di operatori socio sanitari e altre professioni sanitarie.

Dal documento bipartisan con primi firmatari i consiglieri Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Fabio Tosi (M5S) e Brunello Brunetto (Lega) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

"C'è bisogno di più oss, infermieri e ostetriche in Liguria, - sottolinea Pastorino - tutte graduatorie che sono ancora in corso, nessuno perde chance e abbiamo approvato una migliore organizzazione del sistema delle assunzioni. Speriamo che il sistema pubblico si avvalga dei profili in graduataria perché c'è bisogno di colmare assenza di personale e fornire un miglior servizio possibile".

"La proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale rappresenta un passo in avanti necessario ed è determinante per la sanità ligure perché si tratta di una reale soluzione, sia pure parziale, alla problematica della carenza di specifiche figure professionali del settore. - evidenzia Brunetto - La nuova legge proroga di un anno l'efficacia delle graduatorie a tutt'oggi vigenti, che sono numerose". "Si tratta di un provvedimento di buonsenso nell'interesse dei liguri, che tra l'altro garantisce pure un'economia dei costi e permette agli enti preposti di programmare con maggiore tranquillità i nuovi bandi sul territorio", aggiunge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA