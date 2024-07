Salta in aria motoscafo nel porto di Lavagna, grave diportista

Una violenta esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle dieci all interno del porto turistico di Lavagna. Con tutta probabilità i vapori di benzina presenti nel vano motore di un motoscafo si sono incendiati al momento dell'accensione innescando l'esplosione. Una fiammata ha investito il diportista provocandogli ustioni in tutto il corpo.

In codice rosso, è stato prima stabilizzato dai medici del 118 e poi con l'elicottero trasportato a Genova al centro grandi ustionati. Sul posto Vigili del fuoco e capitaneria di porto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA