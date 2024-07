Art Nouveau week, aderiscono anche i musei di Imperia

Da oggi al 14 luglio in tutta Europa torna l'Art Nouveau Week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni. Ogni giorno una ricorrenza di un celebre autore del movimento come Gustav Klimt, Alphonse Mucha e Giuseppe Sommaruga.

In questa sesta edizione, le attività sono promosse e in parte organizzate dall'Associazione Italia Liberty e curate da l'esperto Andrea Speziali insieme a un comitato scientifico e d'onore di tutto rispetto. Un palinsesto di appuntamenti, tra visite guidate, convegni e grandi tour. Filo conduttore dell'edizione 2024 è la felicità. Tema che prende ispirazione anche dalle felici decorazioni di villa Angerer a Sanremo, fruibile in uno dei percorsi del festival.

Anche i Musei di Imperia aderiscono all' Art Nouveau Week.

Molteplici gli appuntamenti per adulti e per ragazzi, che saranno ospitati nelle suggestive location di Villa Grock e Villa Faravelli. Sarà prodotto anche il catalogo di Art Nouveau week 2024 con nuovi rinvenimenti scientifici sul Liberty come le pitture di Ettore de Maria Bergler e le tavole di Ernesto Basile insieme al censimento straordinario di tutti gli edifici Art Nouveau presenti al mondo, circa 14.100 con un elenco più aggiornato rispetto al precedente catalogo. Un lavoro senza precedenti che il curatore Andrea Speziali ha portato avanti in sedici anni di studi. Nel documento vengono elencati anche quegli edifici che presentano solo tracce di piacevoli decorazioni Liberty, secessioniste o Moderniste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA