Coda di otto chilometri in A26 per un mezzo pesante in avaria

Otto chilometri di coda sono segnalati sull'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce nel tratto compreso tra Ovada e Masone in direzione Genova a causa di un mezzo pesante in avaria. Lo comunica Autostrade per l'Italia spiegando che nella tratta interessata il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l'Italia, per le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo.



