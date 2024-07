Barca affonda, due velisti salvati da guardia costiera e Vvf

Due velisti caduti in mare da un imbarcazione a vela di circa sei metri semi affondata a circa un miglio dall'imboccatura di ponente del porto di Genova sono stati salvati grazie a un intervento congiunto della guardia costiera e dei vigili del fuoco.

I velisti sono stati issati a bordo di una pilotina e poi trasportati a bordo di una motovedetta della guardia costiera, da dove sono stati sbarcati al Porto Antico in buone condizioni di salute. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il natante che rappresentava un potenziale rischio per la sicurezza della navigazione.

La guardia costiera e l'elisoccorso Drago dei vigili del fuoco hanno inoltre soccorso un 21enne che si è sentito male a bordo della nave Mega Express Five a circa 40 miglia dalla costa ligure, il giovane è stato elitrasportato all'ospedale San Martino di Genova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA