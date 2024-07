Irregolarità a bordo, mercantile fermato in porto a Genova

La nave mercantile 'Strategic Endeavor', 20 mila tonnellate di stazza, battente bandiera di Singapore, è stata sottoposta a fermo amministrativo in seguito all'ispezione del team del Port state control della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Genova. Dall'inizio dell'anno sono complessivamente otto le navi fermate nei porti liguri a fronte di settanta ispezioni.

In particolare sulla 'Strategic Endeavor' sono state accertate dodici irregolarità, di cui alcune gravi, riferite alle condizioni di sicurezza della nave e ai sistemi antincendio di bordo, alle provviste di bordo in quantità insufficiente e al sistema di gestione della sicurezza di bordo.

Tra le irregolarità contestate dagli ispettori della Capitaneria di porto - Guardia costiera, anche il mancato rispetto delle misure previste dalla Convenzione Internazionale Marpol sui limiti di emissione in atmosfera degli ossidi di azoto. Prima di poter ripartire dal porto la nave dovrà eseguire le riparazioni necessarie e rettificare tutte le criticità rilevate, per i successivi controlli da parte delle autorità di bandiera e del registro di classifica dell'unità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA