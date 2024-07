Ventimiglia installa panchine antibivacco nelle pensiline bus

Sono state installate a Ventimiglia (Imperia) le prime quattro nuove pensiline con panchine anti-bivacco alle fermate degli autobus di linea.

Griffate 'Città di Ventimiglia', con tanto di logo turistico, le nuove pensiline hanno una panca con divisorio in metallo nel mezzo al fine di impedire che qualcuno si sdrai sopra per dormire.

Si tratta dell'ennesimo atto dell'amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro (Lega) contro il degrado in città, dopo le guardie armate al cimitero di Roverino per impedire l'accesso ai migranti che utilizzavano le fontanelle e i bagni del campo santo per lavarsi o le reti anti-migranti sul greto del fiume Roja come deterrente per evitare la creazione di accampamenti abusivi.

"Le nuove pensiline rientrano in un progetto più ampio che da mesi stiamo portando avanti insieme al mio vicesindaco e che al Comune non costa nulla in quanto si auto-sostiene con l'introito delle pubblicità ricavate dalla vendita degli appositi spazi pubblicitari alle fermate dell'autobus - spiega il sindaco Flavio Di Muro -. Il nostro intento è quello di implementarle per offrire un servizio soprattutto alla popolazione anziana che utilizza i mezzi pubblici".



