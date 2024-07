Porto, anche a Genova sciopero di 48 ore per il contratto

Lo sciopero nazionale dei lavoratori dei porti italiani del 4 e 5 luglio tocca anche Genova. Lo stop scatta a mezzanotte e a partire dalle 4 del mattino saranno presidiati tutti i varchi portuali e venerdì si svolgerà l'assemblea a Ponte Etiopia per fare il punto sull'avanzamento della trattativa per il rinnovo del contratto, scaduto a dicembre. "Secondo le organizzazioni sindacali la proposta delle controparti è ancora insufficiente dal punto di vista economico - informa una nota congiunta di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti -: la perdita di potere di acquisto dei salari deve essere necessariamente recuperata. Il rinnovo del contratto collettivo nazionale è importante non solo per la parte economica ma anche per il ruolo centrale che occupa il contratto per la salvaguardia del sistema di lavoro portuale e la difesa della dignità dei lavoratori".



