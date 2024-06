Liti e aggressioni nella notte a Genova

Liti e aggressioni durante la notte a Genova. Il fatto più grave è avvenuto intorno alle 2.30 in piazza Caricamento: una persona è stata soccorsa perché ferita da una coltellata. In Val Bisagno, poco prima delle 3 un'altra aggressione: la persona ferita è stata portata in ospedale. A Sampierdarena una ragazza di 18 anni è stata aggredita per strada poco dopo l'alba. Sono intervenuti i carabinieri. La ragazza è stata trasferita al Villa Scassi. A Campi un uomo di 30 anni vittima di un'aggressione è stato soccorso vicino a una nota discoteca. Verso le 4,30 del mattino un'aggressione è avvenuta di fronte al Terminal Traghetti. Sul posto Carabinieri e ambulanze per medicare, sul posto, un'altra persona con traumi dovuti a una rissa.



