Va a casa della ex, scatta allarme braccialetto anti-stalking

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 45 anni per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. A inizio giugno, dopo l'ennesima lite con la ex fidanzata, all'uomo era stato applicato il braccialetto elettronico anti-stalking in sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere. Ieri sera i poliziotti dell'Upgsp si sono recati subito presso l'abitazione della parte offesa perché era scattato l'allarme collegato al braccialetto dell'uomo e il gps lo localizzava nei pressi dell'appartamento.

La vittima quando ha aperto ai poliziotti ha negato la presenza del suo ex, ma gli agenti hanno comunque voluto accedere all'interno e controllare ogni ambiente e in effetti l'uomo era in cucina. La giustificazione fornita è stata che aveva bisogno di un posto dove passare la notte, essendo a Genova senza fissa dimora. L'uomo, che è stato anche denunciato poiché sprovvisto di titolo di soggiorno, ha anche a suo carico l'obbligo di presentazione alla pg.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA