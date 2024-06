Sciopero a Philips Genova, Fiom 'lede dignità dipendenti'

Sciopero stamani alla Philips Italia di Genova, la multinazionale nel settore healthcare che occupa a Genova circa 100 dipendenti e oltre 600 in Italia, dove si è tenuta un'assemblea sindacale durante la quale è emerso "un evidente malcontento dei lavoratori che si concentra soprattutto su come Philips stia gestendo la discussione con le parti sindacali sul rinnovo del contratto integrativo aziendale, dimostrando incoerenza e ledendo la dignità dei propri dipendenti". Lo denunciano in una nota Rsu Philips Genova e Fiom Genova.

"I lavoratori sono scesi in sciopero a fine assemblea per dare un segnale di contrarietà ad una visione aziendale che riteniamo miope e davvero poco lungimirante, che svilisce l'impegno e la professionalità dei propri dipendenti. Una Philips così tanto attenta alla "customer satisfaction" come pensa di coniugare questo aspetto ignorando l'"employee satisfaction"? Come può un lavoratore non soddisfatto dal punto di vista economico e professionale soddisfare i clienti della Philips? Noi pensiamo che, al prossimo incontro calendarizzato per il 2 luglio, l'azienda debba tenere conto di queste domande, del dissenso espresso dai lavoratori e riconsiderare le sue posizioni".



