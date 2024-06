Spezia calcio, sondaggio per cambiare simbolo della discordia

Lo Spezia abbandonerà il logo delle polemiche. A un anno dall'adozione del nuovo stemma del club la società lancia il processo per trovare una nuova soluzione grafica dopo le critiche ricevute dai tifosi, che non hanno gradito il cambiamento, e da alcuni osservatori che avrebbero fatto notare somiglianze con effige naziste nella forma dell'aquila.

Da oggi è attivo sul sito ufficiale un sondaggio per carpire le aspettative della piazza. Questa prima fase durerà fino all'11 luglio. In seguito saranno organizzati focus group con tifosi e personalità legate allo Spezia al termine del quale saranno proposte due ipotesi di logo, creati dallo studio Tub Design. Il progetto vincitore sarà sancito da una votazione online. Il nuovo logo sarà adottato dalla stagione 2025/26.





