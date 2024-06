Musumeci, 'entro luglio vareremo disegno legge sulla subacquea'

"Il Cipom sta lavorando con gli altri ministeri a realizzare una legge quadro sulla dimensione subacquea. L'Italia sarà il primo Paese in Europa ad avere una legge sullo spazio subacqueo, con l'infrastruttura energetica, quella della comunicazione, l'ambizione di utilizzare le terre rare, con lo stimolo che si deve dare alla biologia e la geologia marina, con la cooperazione con la comunità scientifica e la comunità accademica". Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare dell'Italia, Nello Musumeci, parlando a Genova a margine dell'assemblea di Assagenti, l'associazione degli agenti marittimi genovesi, intitolata "Mari inquieti" al Palazzo della Borsa.

"Sono convinto che l'Italia con una buona legge quadro sulla dimensione subacquea potrà guardare al futuro con assoluto ottimismo, perché gli ambiti in cui si gioca la sfida più importante dell'Italia sono due: lo spazio e il subacqueo" ha aggiunto, sottolineando che "stiamo lavorando in queste due dimensioni come governo e credo che entro il mese di luglio avremo già varato il disegno di legge sul subacqueo che ci consentirà poi di confrontarci con le altre amministrazioni e di portarlo in Parlamento subito dopo la pausa estiva".



