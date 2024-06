Nasconde in auto 3 chili di hashish, arrestato

I finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno arrestato in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti, un ragazzo di 22 anni. Il ragazzo è stato controllato nei parcheggi all'aperto di un centro commerciale mentre, a bordo della sua auto, controllava continuamente il cellulare.

Il ragazzo durante il controllo è risultato sprovvisto di documenti di riconoscimento e ha detto di essere arrivato da Milano. Insospettiti, i finanzieri hanno effettuato la perquisizione del mezzo con l'ausilio del cane antidroga Urania che ha permesso di trovare, nascosti in un vano del portabagagli, oltre 3 chilogrammi di hashish. La sostanza stupefacente sequestrata, se immessa sul mercato illecito, avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 35 mila euro.

Il ventiduenne, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, dopo il processo per direttissima, è stato trasferito in carcere a Marassi.



