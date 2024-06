'Incontri d'estate' nel giardino verticale a Palazzo Pallavicino

Palazzo Pallavicino e il suo splendido giardino verticale dal 29 giugno diventa palcoscenico di un ciclo di incontri aperti al pubblico con grandi personaggi legati al mondo della cultura e dello spettacolo, dell'economia e della politica italiana. "Incontri d'Estate ", questo il titolo della rassegna organizzata dalla Fondazione Pallavicino in collaborazione con l'emittente ligure Telenord, vedrà salire sul palco della rassegna estiva giornalisti, attori, critici e storici d'arte, politici. Gli incontri - a ingresso gratuito su prenotazione tramite 'eventbrite' e su invito - permetteranno agli ospiti di visitare in esclusiva alcune aree del Palazzo, gioiello architettonico e storico di Genova, e di godere del meraviglioso giardino verticale presente al suo interno. Ad aprire la rassegna sabato 29 giugno alle ore 12 (già sold out) sarà il critico e storico dell'arte Vittorio Sgarbi seguito, il 3 luglio alle ore 12, dal prof. Alberto Zangrillo, prorettore dell'Università San Raffaele di Milano e presidente del Genoa cfc. Tra gli ospiti a seguire Giuseppe Cruciani (4 luglio) mentre giovedì 11 luglio un incontro sarà dedicato alle storie di emigrazione di ieri e di oggi e alla presentazione del Meicon il presidente Paolo Masini e l'ambasciatrice di Genova nel mondo e membro del cda del Mei Annamaria Saiano. Sempre l'11 luglio, alle 18.30 Federico Buffa mentre venerdì 12 luglio alle ore 12.00 si terrà l'incontro "I 120 della nascita della Bank of Italy fondata da Amadeo Peter Giannini" con Cristina Bolla, presidente Glfc e del Centro studi Amadeo Peter Giannini, Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova, Federico Rampini giornalista e saggista e Michele Rovini, regista. Alle ore 18.30 Enzo Paci e Cristina Bolla Ad intervistare gli ospiti del primo ciclo "Incontri d'Estate a Palazzo Pallavicino" i giornalisti: Giampiero Timossi direttore dell'emittente televisiva Telenord, Gilberto Volpara conduttore di "Scignoria" e "Benvenuto in Liguria" format di Telenord dedicato alla valorizzazione delle tradizioni liguri e alla salvaguardia della lingua genovese, Renato Tortarolo giornalista e Massimiliano Lussana giornalista e opinionista.





